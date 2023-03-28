Появились подробности в деле о смертельном отравлении препаратом с плацентой

Появились новые подробности в деле о смертельном отравлении студентки московского мединститута иммуностимулятором на основе плаценты. По данным Telegram-канала «112», возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота препарата под названием «Лаеннек».

Стало известно, что японский препарат, якобы полезный для повышения иммунитета, можно было легко купить в интернете. Кроме того, его продажи активно осуществлялись через блог нутрициолога из Екатеринбурга.

По данным следствия, в рамках проверочной закупки удалось пресечь продажу партии из 200 ампул.

Ранее сообщалось, что в Москве 22-летняя студентка и ее молодой человек попали в реанимацию после того, как самостоятельно поставили себе капельницы с препаратом на основе плаценты. Спустя 11 дней девушка скончалась в больнице, мужчине удалось выжить. По предварительным данным, отравление наступило в результате того, что разведенный препарат перед использованием простоял в готовом виде три дня.