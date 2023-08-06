Появились подробности о состоянии Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье

Актриса Лада Дэнс попала в столичный госпиталь имени Бурденко в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС рассказал директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

По словам собеседника, артистку госпитализировали помощью медицины катастроф на вертолете. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, передает «Лента.ру».

Известно, что в момент аварии Лада Дэнс возвращалась на такси с корпоративного выступления домой.

Ранее стало известно, что Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в подмосковном Подольске.