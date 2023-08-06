10:48, 06 августа 2023
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Появились подробности о состоянии Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье
Актриса Лада Дэнс попала в столичный госпиталь в состоянии средней тяжести.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Актриса Лада Дэнс попала в столичный госпиталь имени Бурденко в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС рассказал директор исполнительницы Сергей Пудовкин.
По словам собеседника, артистку госпитализировали помощью медицины катастроф на вертолете. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, передает «Лента.ру».
Известно, что в момент аварии Лада Дэнс возвращалась на такси с корпоративного выступления домой.
Ранее стало известно, что Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в подмосковном Подольске.