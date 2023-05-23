Дизайнер назвал проблемой появление новых российских брендов одежды

Создатель бренда SHIN BRAND, дизайнер Антонио Шин в беседе с «Мослентой» назвал снижение качества главной проблемой новых российских брендов одежды.

Эксперт пояснил, что в стране постоянно появляется все больше модных брендов, что создает большие очереди на фабриках по пошиву одежды. Производства, в свою очередь, понимают, что если уйдет один бренд на его место сразу же прейдет другой, поэтому уровень качества пошива сильно снижается, отметил собеседник.

Ранее жители столицы назвали сумму своих расходов на одежду. Некоторые за подбор новой одежды готовы заплатить полмиллиона рублей.