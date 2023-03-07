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08:11, 07 марта 2023
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Стало известно о готовности москвичей отдать полмиллиона рублей за новую одежду

Стало известно о готовности москвичей отдать полмиллиона рублей за новую одежду
Фото: Burgess Milner / Unsplash

О готовности москвичей отдать за подбор новой одежды в среднем полмиллиона рублей «Мосленте» стало известно из беседы со стилистом Эльвирой Янковской, работающей в фэшн-индустрии уже 18 лет.

«Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей», — рассказала стилист, отметив, что такая ситуация происходит из-за сильно выросших цен в магазинах.

По ее словам, одна вещь стоит в среднем десять тысяч рублей, поэтому, располагая, например, только 50 тысячами рублей, полноценный гардероб составить не получится. На эти день можно собрать маленькую стильную капсулу максимум из трех образов.

Ранее персональный стилист, аналитик трендов Евгения Гудошина назвала способы сэкономить на весеннем гардеробе.

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