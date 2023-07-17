Названы причины появления вросшего ногтя

Основные причины появления вросшего ногтя на ногах назвала в беседе с «Мослентой» подолог и владелица салона красоты TWEE TON Олеся Силакова. В первую очередь это неправильная обувь.

«Тесная, узкая, подобранная не по размеру обувь может оказывать весомое давление на ногтевую пластину и ее врастание в плоть пальца. Огромное количество людей не знает свой реальный размер обуви и по привычке покупает туфли, кроссовки, ботинки с заветной цифрой, не учитывая, что многие товары заметно маломерят, а пальцы и стопа ноги внутри — искривляются», — объяснила эксперт.

Вторая причина — неправильное подрезание ногтей. Силакова уточнила, что если стричь их слишком коротко или слишком кругло, это может способствовать врастанию. Таким образом ноготь получает слишком много пространства и начинает расти в другом направлении, а над ним образуется кожный валик.

Причиной врастания ногтя также может быть травма, например, удар или сильное сжатие, и обращение к непрофессиональному мастеру. Так, слишком толстый, тяжелый слой гель-лака и неправильная форма ногтей тоже могут стать причиной болезненных ощущений.

«Генетическая предрасположенность также может повлиять на врастание ногтя. Это форма ногтевой пластины, расположение пальцев. Людям с такими особенностями нужна консультация врача-подолога, чтобы предотвратить проблему», — добавила эксперт.

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