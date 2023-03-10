Жительница Подмосковья пожаловалась на приславшего ей четыре гвоздики анонима

Жительница подмосковных Химок пожаловалась в полицию на анонима, который прислал ей четыре гвоздики на 8 Марта, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Она расценила присланный ей букет как угрозу и написала заявление в полицию.

«В ручку входной двери был вставлен букет: четыре красные гвоздики с запиской от неизвестного отправителя», — говорится в сообщении. Необычный презент 36-летняя женщина обнаружила у своей квартиры утром 8 марта.

Четное число цветов жительница Подмосковья сочла угрозой. Она обратилась в правоохранительные органы. По словам заявительницы, преследователей у нее не было. Стражи порядка изъяли букет. Отправителя посылки разыскивают.

Ранее в подмосковной многоэтажке обнаружили объявление с угрозами.