В подмосковной многоэтажке обнаружили объявление с угрозами. Фотография обращения к соседям появилась в группе «Люберцы Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые дамы и господа! Сообщаем всем, кто потерялся во времени и пространстве, что на улице зима со снегом, холодным ветром и температурой ниже нуля. Проветривание подъезда — дело, конечно, прекрасное и полезное, но в нашем климате желательно недолгое. Поэтому, пожалуйста, закрывайте после себя окно! Или забьем наглухо. P.S. И окно тоже!» — сказано в объявлении.

Подписчики группы выразили возмущение таким предупреждениям. «А это уже статья», «Жестко. Но все же в верхней одежде все по подъезду ходят, откуда столько агрессии?» — отреагировали они. Кто-то воспринял воззвание к соседям с юмором: «Постскриптум особенно улыбнул». Один из юзеров предупредил, что в результате подобных конфликтов с окон могут исчезать ручки.

Ранее объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье заставило россиян поспорить.