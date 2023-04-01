Москвичка пожаловалась на цены за просмотр из окна башни «Москва-Сити»
Посетителям «Москва-Сити» предложили посмотреть в окно с 57-го этажа за 500 рублей.
Необычную экскурсию проводят для посетителей одной из башен в деловом районе «Москва-Сити». Горожанам предлагают посмотреть в окно с 57-го этажа за 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», которому на цены пожаловалась одна из посетительниц.
По словам собеседницы канала, она с детьми гуляла недалеко от башни «Империя», когда к ним подошла промоутер, которая в навязчивой форме рекомендовала посетить экскурсию «на смотровой площадке».
«Заходим внутрь, а там просто маленькая комната с караоке и окном», — поделилась россиянка.
В итоге за такое развлечение она заплатила тысячу рублей. Когда москвичка захотела вернуть свои деньги, то никого из организаторов экскурсии уже не нашла. Женщина считает, что стала жертвой мошенников, которые выдают катание на лифте и просмотр в окно за экскурсию.
Ранее женщина, находившаяся в холле одной из башен в деловом районе «Москва-Сити» устроила дебош и попала на видео.