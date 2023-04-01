Москвичка пожаловалась на цены за просмотр из окна башни «Москва-Сити»

Необычную экскурсию проводят для посетителей одной из башен в деловом районе «Москва-Сити». Горожанам предлагают посмотреть в окно с 57-го этажа за 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», которому на цены пожаловалась одна из посетительниц.

По словам собеседницы канала, она с детьми гуляла недалеко от башни «Империя», когда к ним подошла промоутер, которая в навязчивой форме рекомендовала посетить экскурсию «на смотровой площадке».