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09:33, 08 декабря 2022
1 мин.

Унесший жизнь москвички пожар в квартире многоэтажки попал на видео

Унесший жизнь москвички пожар в квартире многоэтажки попал на видео
Кадр: Telegram-канал Shot

На видео попал унесший жизнь москвички пожар, произошедший в квартире на Новоясеневском проспекте. Ролик опубликовали в Telegram-канале Shot. По информации столичной прокуратуры, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки, на восьмом этаже.

«После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичного МЧС, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадали три человека, их осматривают медики.

Ранее крупный пожар в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском попал на видео. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма в районе возгорания.

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