Унесший жизнь москвички пожар в квартире многоэтажки попал на видео

«После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичного МЧС, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадали три человека, их осматривают медики.

Ранее крупный пожар в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском попал на видео. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма в районе возгорания.