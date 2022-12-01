13:08, 01 декабря 2022
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Крупный пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Агентство "Москва"»
Крупный пожар в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском попал на видео. О возгорании «Мосленте» сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.
«В 11:17 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пластика. Площадь горения — 450 квадратных метров: горит половина цеха. Информации о пострадавших уточняется», — сказал представитель ведомства.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Агентство "Москва"». По имеющимся данным, очевидцы сообщают о столбе черного дыма в районе, где произошло возгорание.
Ранее сообщалось о пожаре на одном из крупнейших рынков Москвы — «Садоводе».