Крупный пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье попал на видео

Крупный пожар в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском попал на видео. О возгорании «Мосленте» сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«В 11:17 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пластика. Площадь горения — 450 квадратных метров: горит половина цеха. Информации о пострадавших уточняется», — сказал представитель ведомства.