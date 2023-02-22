Люди
09:47, 22 февраля 2023
1 мин.

Семь человек погибли и 15 пострадали при пожаре в центре Москвы

Семь человек погибли и 15 пострадали при пожаре в центре Москвы
Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве

При пожаре в отеле в центре столицы погибли семь человек, в том числе и двое детей, еще 15 человек получили различные травмы, сообщает утром в среду, 22 февраля, Главное следственное управление СК России по Москве. Возгорание началось вечером во вторник, 21 февраля. Огонь тушили около трех часов.

«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития. Рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — говорится в пресс-релизе.

По информации Telegram-канала Baza, есть сведения, что пожар на пятом этаже утроил один из жильцов дома. По предварительным данным, около 21:00 он поджег свои личные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в подмосковной Лобне произошел крупный пожар. Два человека погибли в горящем здании супермаркета.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.