Семь человек погибли и 15 пострадали при пожаре в центре Москвы
При пожаре в отеле в центре столицы погибли семь человек, в том числе и двое детей, еще 15 человек получили различные травмы, сообщает утром в среду, 22 февраля, Главное следственное управление СК России по Москве. Возгорание началось вечером во вторник, 21 февраля. Огонь тушили около трех часов.
«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития. Рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — говорится в пресс-релизе.
По информации Telegram-канала Baza, есть сведения, что пожар на пятом этаже утроил один из жильцов дома. По предварительным данным, около 21:00 он поджег свои личные вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее в подмосковной Лобне произошел крупный пожар. Два человека погибли в горящем здании супермаркета.