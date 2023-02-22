Семь человек погибли и 15 пострадали при пожаре в центре Москвы

При пожаре в отеле в центре столицы погибли семь человек, в том числе и двое детей, еще 15 человек получили различные травмы, сообщает утром в среду, 22 февраля, Главное следственное управление СК России по Москве. Возгорание началось вечером во вторник, 21 февраля. Огонь тушили около трех часов.

«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития. Рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — говорится в пресс-релизе.