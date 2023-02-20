Два человека погибли в горящем здании супермаркета в Подмосковье

Нежилое здание загорелось в подмосковной Лобне, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. По данным СМИ, в пожаре погибли два человека.

«20 февраля в 11.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Долгопрудный, город Лобня, улица Кольцевая, дом 1», — говорится в пресс-релизе. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация о случившемся уточняется. К тушению возгорания привлечены пять единиц техники и 19 человек.