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14:50, 20 февраля 2023
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Два человека погибли в горящем здании супермаркета в Подмосковье

Два человека погибли в горящем здании супермаркета в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Нежилое здание загорелось в подмосковной Лобне, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. По данным СМИ, в пожаре погибли два человека.

«20 февраля в 11.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Долгопрудный, город Лобня, улица Кольцевая, дом 1», — говорится в пресс-релизе. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация о случившемся уточняется. К тушению возгорания привлечены пять единиц техники и 19 человек.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», в пожаре два человека погибли и двое пострадали. В здании располагались супермаркет, автошкола, ателье и еще несколько организаций.

Ранее пожар произошел на рынке возле МКАД на 21-м километре Киевского шоссе.

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