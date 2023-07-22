Пожилая москвичка выбросила из окна полтора миллиона рублей

1,5 миллиона рублей под видом полицейских обманным путем выманили у 77-летней пенсионерки из Москвы мошенники. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Представившись сотрудниками органов, аферисты в телефонном разговоре заявили, что женщине необходимо помочь им в поимке и привлечении к ответственности опасных преступников. Для этого ей нужно было снять с банковских счетов все свои деньги и выбросить наличные из окна квартиры.

Пожилая москвичка сделала все по инструкции мошенников и выбросила деньги из окна в назначенное время.

Подобравшего деньги мужчину удалось задержать. Украденные средства он успел поделить между сообщниками. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее постояльцы украли секс-игрушки из отеля в Москве и сбежали через окно. Ситуация попала на видео.