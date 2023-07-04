Постояльцы украли секс-игрушки из отеля в Москве и сбежали через окно

Компания из шести человек сняла в гостинице два номера на ночь. Секс-игрушки можно было приобрести у администратора отеля за отдельную плату, но молодые люди забрали с собой фалоимитаторы, не оплатив их. Кроме того, после побега персонал гостиницы не досчитался нескольких бутылочек с крепкими напитками и чемоданов, где хранились секс-игрушки.

Ранее двое мужчин украли подушки безопасности из 131 автомобиля каршеринга в Москве. Ущерб от их действий составил 20 миллионов рублей.