17:31, 04 июля 2023
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Постояльцы украли секс-игрушки из отеля в Москве и сбежали через окно
Постояльцы украли фалоимитаторы из отеля на востоке Москвы и скрылись через окно.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В отеле на востоке Москвы постояльцы украли несколько фалоимитаторов, не заплатили за мини-бар и скрылись через окно. Кадры побега публикует Telegram-канал SHOT.
Компания из шести человек сняла в гостинице два номера на ночь. Секс-игрушки можно было приобрести у администратора отеля за отдельную плату, но молодые люди забрали с собой фалоимитаторы, не оплатив их. Кроме того, после побега персонал гостиницы не досчитался нескольких бутылочек с крепкими напитками и чемоданов, где хранились секс-игрушки.
Ранее двое мужчин украли подушки безопасности из 131 автомобиля каршеринга в Москве. Ущерб от их действий составил 20 миллионов рублей.