Собчак посоветовали поучиться позированию у Бузовой

Шуточное фото с отдыха опубликовала в своем Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Звезда сделала селфи, держа камеру на вытянутых руках, которыми в то же время придала эффектную форму груди, визуально увеличив ее размер.

«Когда научился правильно сжимать руки», — подписала снимок Собчак. Пользователи отреагировали на увиденное по-разному. «Ну наконец-то», «И неправильно сжимать шею», «Ксения, не надо так сильно сжимать, у вас есть интеллект, а это намного лучше, чем большие сиськи», «Теперь я поняла, как это делают», — прокомментировали пост журналистки ее подписчики.

Один из фолловеров звезды рассказал, что фотографирует себя таким образом, когда хочет показать накачанные руки, но никак не грудь. Другой посоветовал ей поучиться позированию у коллеги, телеведущей и блогера Ольги Бузовой. Еще несколько человек обвинили журналистку в использовании фотошопа.

В ответ на это Собчак опубликовала еще одно фото в купальнике, где виден реальный размер ее бюста. «То есть шуток про сиськи никто не понимает, да?» — написала она.

Ранее Собчак высмеяла откровенное фото Бузовой. Юмор знаменитости вызвал бурную реакцию у пользователей сети.