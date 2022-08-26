Россияне назвали позитивные стороны пандемии

Позитивные стороны пандемии назвали россияне в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 совершеннолетних граждан.

Наибольшее количество опрошенных (12 процентов) главным плюсом сложившейся эпидемиологической ситуации назвали возможность обучения и работы в удаленном формате. При чем женщины рады такому исходу чаще, чем мужчины. Еще восемь процентов отметили, что стали больше ценить свое здоровье и жизнь.

Пяти процентам респондентов пандемия позволила заняться образованием или повышением квалификации, освоить новую профессию или найти работу, изолироваться от людей. Пережитая непростая ситуация закалила, помогла разобраться в себе и дала возможность проводить больше времени с семьей четырем процентам респондентов в каждом случае.

За время пандемии разбираться в людях, мыслить, анализировать и заводить новые знакомства научились по два процента опрошенных.

Ранее жительница Москвы раскрыла причину переезда за город. По ее словам, она всегда знала, что рано или поздно будет жить в столице, поскольку еще в детстве поняла, что город близок ей по духу.