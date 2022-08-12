Жительница Москвы раскрыла причину переезда за город

Причину переезда за город раскрыла в беседе с «Мослентой» жительница Москвы, дервел или специалист по техническому пиару Наталья Губарева.

Губарева призналась, что приехала в Москву из Курска. По ее словам, она всегда знала, что рано или поздно будет жить в столице, поскольку еще в детстве поняла, что город близок ей по духу.

«А потом началась пандемия… И она очень сильно повлияла как на меня, так и на мое отношение к дому. Я осознала, что место, в котором ты живешь, дает тебе ресурсы, оказывает на тебя очень важное воздействие. До пандемии я об этом не задумывалась и ничего подобного не чувствовала», — сказала Губарева.

Жительница Москвы призналась, что с приходом локдауна все начали уезжать за город и она тоже поняла, что хочет быть ближе к природе. Тогда Наталья решила снять жилье за городом на лето, но, в конце концов, приобрела там свое жилье. Теперь она одновременно живет в двух своих квартирах, выбирая «Сосны» или город по своему собственному настроению и желанию.

Ранее москвичи поспорили о переезде из города в деревню. Не все юзеры были категоричны и допустили возможность переезда при определенных условиях.