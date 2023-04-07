Москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году

Своими планами на летний отпуск в этом году поделились москвичи в опросе «СберСтрахования». Жители столицы рассказали, что собираются отдыхать в России, Турции и Египте.

Уточняется, что самыми востребованными для отдыха месяцами стали июнь, июль, август и сентябрь.

Согласно результатам исследования, жители столицы готовы потратить на поездку больше всех россиян — в среднем 83 тысячи рублей. Причем специально откладывают на отпуск около 12 процентов москвичей.

Больше всего респондентов интересует пляжный отдых на популярных российских курортах, заграничные поездки в Турцию и Египет, а также путешествия в горы.

Ранее россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы. Таковыми оказались март, август и октябрь.