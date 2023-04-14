Названы основные правила безопасного похудения к лету

Эндокринолог подчеркнула, что люди могут путать жажду с голодом. При возникновении желания есть она посоветовала выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свои ощущения.

Пить при этом нужно по потребности: не стоит ориентироваться на усредненную норму два литра в день. «Если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям», — заявила врач. Лечебный эффект, по ее словам, имеет стакан теплой воды после пробуждения.

Эндокринолог рекомендовала не пропускать завтрак.