Специалист поделилась советами правильного похудения к лету

Похудение — это труд, поэтому важно хвалить себя за каждое, даже самое маленькое достижение. Превратите процесс в игру, где за каждую победу даются «бонусы», советует специалист.

Чтобы мотивация не угасала, важно понимать, зачем вам необходимо похудеть, отметила Энхель. Цель должна быть достаточно значимой, иначе просто не хватит силы воли. Постоянно держите в уме идеальный образ себя, к которому стремитесь. Он будет вдохновлять и создавать позитивный настрой.

Похудение не должно быть пыткой или тяжелой работой, иначе вес быстро вернется к прежним значениям. Привести себя в норму и сохранять цветущий внешний вид невозможно без изменений в настрое и образе жизни.

Ранее терапевт предупредил об опасности резкого похудения. Он посоветовал «худеть к лету» в умеренном темпе.