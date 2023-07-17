Россиянам перечислили правила безопасного онлайн-шопинга

Правила безопасного онлайн-шопинга перечислил россиянам в интервью РИА Новости руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик. Эксперт порекомендовал использовать VPN при совершении покупок в сети.

«В идеале – для интернет-серфинга и шопинга использовать виртуальную частную сеть (VPN) в качестве персонального интернет-шлюза», — заявил он.

Сергейчик также посоветовал использовать сложные пароли на устройствах, регулярно их обновлять и не передавать гаджеты другим людям, в том числе детям. Ни в коем случае не стоит переходить по незнакомым ссылкам и начинать переписки в мессенджерах торговых точек, так как шанс столкнуться с мошенниками при таком поведении велик. Кроме того, эксперт напомнил, что лучше не хранить данные карты в аккаунте интернет-магазина.

Ранее россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисами. Роскомнадзор призвал отказаться от использования VPN при входе в банковские приложения.