Россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисов

Правила безопасного пользования VPN-сервисов назвал россиянам Роскомнадзор. Прежде всего, юзеров призвали отказаться от привлечения виртуальных частных сетей при входе в банковские приложения.

В ведомстве предупредили, что VPN-сервисы могут получить личную информацию пользователя. Тогда появляется риск, что данные окажутся в руках мошенников.

Россиян призвали перед установкой проверять VPN-приложения программами-антивирусами. В целях защиты личных данных не рекомендуется включать VPN при входе в свои аккаунты. Это касается и социальных сетей, и банковских приложений. Кроме того, важно не предоставлять VPN-приложениям права на доступ к местоположению, сервисной информации об устройстве, микрофону и камере.

Ранее в Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими счетами.