Интим-блогер назвала правила безопасности при знакомстве в сети

Правила безопасности при знакомстве в сети назвала «Мосленте» автор блога об интимных отношениях Мария Арзамасова. По ее словам, первую встречу с интернет-знакомым лучше назначать в общественном месте.

«Я, например, перед свиданием всегда присылаю кому-то из подруг телефон и фотографии человека, с которым планирую увидеться», — отметила Арзамасова.

Если свидание проходит неудачно, блогер посоветовала не бояться уйти. Однако отказывать, по ее словам, нужно корректно. «Можно сказать так: "Мне некомфортно на нашем свидании. Мне кажется, что имеет больше смысла закончить общение сейчас. Не хочу занимать твое время"», — посоветовала эксперт.

При этом Арзамасова порекомендовала не тянуть с личной встречей, если общение с человеком в сети проходит комфортно. Однако прислушиваться к своим ощущением все же стоит, подчеркнула блогер. «Некоторым женщинам требуется много времени, чтобы почувствовать безопасность рядом с мужчиной. Вообще самое главное — это чувствовать себя безопасно», — заключила она.

Ранее тревожные сигналы при общении с незнакомцем в сети назвала эксперт по семейным отношениям Мила Левчук. Среди них — отсутствие желания у собеседника разговаривать по видеосвязи перед встречей.