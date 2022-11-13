В программе Мясникова раскрыли правила приготовления драников

Правила приготовления вкусных драников раскрыли в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Телеведущий провел совместный мастер-класс с шеф-поваром Глебом Астафьевым.

Для вкусных драников важно выбрать правильный картофель крахмалистых сортов. В натертом виде он будет лучше «объединяться» с остальными ингредиентами, объяснил Астафьев. Мясников порекомендовал натирать картофель вместе с кожурой. «В картофельной шкурке очень много калия. Поэтому, если вы находитесь на мочегонных препаратах, не тратьте деньги на сухофрукты, а просто готовьте картофель в мундире или используйте картошку для драников вместе со шкуркой», — заявил врач.

В классическом рецепте драников фигурирует репчатый лук, но допускается использование и других сортов. «Если мы хотим получить драники более "веселые", с фиолетовым оттенком и не менее полезные, мы можем использовать и красный. Есть рецепты драников и с зеленым луком», — рассказал шеф-повар.

Драники можно приготовить с большим количеством пшеничной муки, если не использовать картофель с низким содержанием крахмала. Для разнообразия допускается добавить в тесто кукурузную, ржаную, гречневую и соевую муку. Чтобы драники стали менее калорийными, половину картофеля следует заменить на кабачок и запечь полученную смесь в духовке.

Масло эксперт посоветовал использовать растительное, но в конце жарки добавить сливочное. Жарить драники необходимо только на хорошо раскаленной сковороде.

Ранее Мясников перечислил простые правила здорового питания. Специалист порекомендовал не пропускать первый прием пищи, избегать полуфабрикатов и не злоупотреблять солью.