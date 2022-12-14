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08:32, 14 декабря 2022
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В программе Мясникова раскрыли главные правила имплантации зубов

В программе Мясникова раскрыли главные правила имплантации зубов
Фото: Quang Tri NGUYEN / Unsplash

Главные правила имплантации зубов, в том числе в пожилом возрасте, раскрыл в программе «О самом главном» с телеведущим Александром Мясниковым врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский. Он подчеркнул, что в этом вопросе к каждому пациенту нужен индивидуальный подход.

«Импланты — это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань — костная. Поэтому прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», — заявил Шаргородский. Важно понимать, как поведет себя организм, особенно женский, в определенном статусе гормональных сдвигов, объяснил врач. По его словам, перед походом к стоматологу нужно по возможности вылечить внутренние заболевания организма.

«Мне нужно синтезирование костной ткани, а в определенном возрасте идет рассасывание", — добавил Шаргородский. Доктор рассказал, что однажды поставил импланты на обеих челюстях 94-летнему мужчине.

Ранее в программе Мясникова раскрыли главные правила избавления от лишнего веса. О важности похудения рассказал академик РАН, вице-президент Кардиологического общества России Юрий Беленков.

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