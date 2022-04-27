Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»

Переехавшая в Израиль москвичка и журналист Алина Фаркаш напомнила о «правилах лифта» и рассказала, какой технике безопасности она учит своего ребенка. В запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), женщина написала, что израильтяне сочли ее наставления дочери касательно запрета пользования подъемником вместе с незнакомцами чрезмерной опекой.

«Моя подруга из Израиля как-то услышала, что я учу дочь не заходить в лифт с чужими людьми и выходить оттуда, если они зашли за ней. Она очень удивилась и сказала, что в Израиле нет такой опасности для детей и не стоит запугивать ребенка на пустом месте», — объяснила автор поста и спросила у пользователей сети, учат ли они этому своих детей.