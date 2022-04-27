Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Переехавшая в Израиль москвичка и журналист Алина Фаркаш напомнила о «правилах лифта» и рассказала, какой технике безопасности она учит своего ребенка. В запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), женщина написала, что израильтяне сочли ее наставления дочери касательно запрета пользования подъемником вместе с незнакомцами чрезмерной опекой.
«Моя подруга из Израиля как-то услышала, что я учу дочь не заходить в лифт с чужими людьми и выходить оттуда, если они зашли за ней. Она очень удивилась и сказала, что в Израиле нет такой опасности для детей и не стоит запугивать ребенка на пустом месте», — объяснила автор поста и спросила у пользователей сети, учат ли они этому своих детей.
Мнения фолловеров разделились. Многие подписчики поддержали бывшую москвичку. «У меня был личный нехороший опыт, поэтому буду учить детей остерегаться таких ситуаций», «Это абсолютно нормально, нет идеальных мест, и плохие истории случаются везде», «Я лично знаю человека, который был осужден за развратные действия в лифте. Поэтому правило полезное», «Я и сама в 40 лет стараюсь держаться подальше от незнакомцев», — заявили комментаторы.
Некоторые матери отметили, что разрешают детям заходить в лифт только с женщинами, другие указали, что запрещают пользоваться подъемником в отсутствии близких, а третьи подчеркнули, что ставят ограничения только из-за страха, что ребенок может застрять в кабине.
Нашлись юзеры, которые не согласились с большинством. «Я не вижу в этом необходимости. Надо учить не терять бдительность в целом», «Мне кажется это абсолютно безопасным в Израиле», — написали они.
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