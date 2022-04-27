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Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»

Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Фото: Andrew Spencer / Unsplash

Переехавшая в Израиль москвичка и журналист Алина Фаркаш напомнила о «правилах лифта» и рассказала, какой технике безопасности она учит своего ребенка. В запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), женщина написала, что израильтяне сочли ее наставления дочери касательно запрета пользования подъемником вместе с незнакомцами чрезмерной опекой.

«Моя подруга из Израиля как-то услышала, что я учу дочь не заходить в лифт с чужими людьми и выходить оттуда, если они зашли за ней. Она очень удивилась и сказала, что в Израиле нет такой опасности для детей и не стоит запугивать ребенка на пустом месте», — объяснила автор поста и спросила у пользователей сети, учат ли они этому своих детей.

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Мнения фолловеров разделились. Многие подписчики поддержали бывшую москвичку. «У меня был личный нехороший опыт, поэтому буду учить детей остерегаться таких ситуаций», «Это абсолютно нормально, нет идеальных мест, и плохие истории случаются везде», «Я лично знаю человека, который был осужден за развратные действия в лифте. Поэтому правило полезное», «Я и сама в 40 лет стараюсь держаться подальше от незнакомцев», — заявили комментаторы.

Некоторые матери отметили, что разрешают детям заходить в лифт только с женщинами, другие указали, что запрещают пользоваться подъемником в отсутствии близких, а третьи подчеркнули, что ставят ограничения только из-за страха, что ребенок может застрять в кабине.

Нашлись юзеры, которые не согласились с большинством. «Я не вижу в этом необходимости. Надо учить не терять бдительность в целом», «Мне кажется это абсолютно безопасным в Израиле», — написали они.

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