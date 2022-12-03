Популярный блогер перечислил правила грамотного общения с хейтерами

Правила грамотного общения с хейтерами в социальных сетях перечислил в беседе с «Мослентой» блогер, автор популярного Telegram-канала Антон Наянзин.

«Если вы ведете соцсети, столкновение с хейтерами неизбежно. Могу точно сказать, что всем не угодить — хейтеры будут всегда. Кто-то из них подписан на вас, а кого-то вы видите впервые. Надо научиться сохранять внутреннее равновесие», — заявил он.

Наянзин перечислил свои ключевые правила реакции на хейт. В первую очередь он посоветовал говорить с обидчиком вежливо. «Не стоит опускаться до уровня человека в гневе. Возможно, вы просто попали под горячую руку своего собеседника. Ответьте вежливо, и, возможно, он извинится», — пояснил блогер.

Он подчеркнул, что не каждый хейтер на самом деле является хейтером. «Все люди разные и могут изъясняться по-разному. Для одного мат — оскорбление и неуважение, а другой иначе выражаться просто не умеет. Ответив грубо, вы рискуете нарваться на реальный хейт. Если вас задело и хочется отстоять личные границы, попросите человека выражаться мягче, уточните, что он имел в виду», — посоветовал собеседник «Мосленты».

Наянзин также порекомендовал тщательно проверять свои формулировки до публикации в соцсетях. «Недопонимание — одна из причин проявления хейтеров. Используя двусмысленные фразы, вы рискуете донести до людей не ту мысль, которую хотели. Особенно это касается горячих тем, которые напрямую касаются многих. Конечно, обидеть можно любого, учесть абсолютно все заранее невозможно. Поэтому в случае допущения ошибки, если понимаете, что реально перегнули палку, лучше вежливо извиниться», — сказал он.

Не принимать чужие слова близко к сердцу — еще одно правило собеседника «Мосленты». «За гневным сообщением обычно стоит какая-то причина, не всегда конструктивная. Не растрачивайте себя на каждого хейтера. Ваше ментальное состояние важнее какого-то незнакомца в интернете. Сколько их было и сколько еще будет», — порекомендовал блогер. Отличной защитой от хейтеров, по мнению Наянзина, также является юмор.

Можно оставить сообщение хейтера без ответа, продолжил блогер, а можно заблокировать этого пользователя. Если его слова выбили из колеи, можно поговорить об этом с близкими или с психологом. Кому-то успокоиться помогает крепкий чай. Самое главное — стоит на время отвлечься от соцсетей и пожить реальной жизнью.

Ранее об отношении к хейту в своей жизни высказалась Маша Хлоповская, супруга известного раввина Йосефа Херсонского. «Я испытываю некоторое давление со стороны общества, и оно периодически меня утомляет», — заявила она.