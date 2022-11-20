Жена раввина высказалась об отношении к хейту в своей жизни

Об отношении к хейту в своей жизни высказалась в беседе с «Мослентой» Маша Хлоповская, супруга известного раввина Йосефа Херсонского.

«Я получаю комментарии от людей, которые признаются: если бы не знали, что можно быть неидеальными, не очень скромными, но при этом соблюдать то, что диктует нам наша вера, они бы просто не пришли к еврейству, к иудаизму. А кого-то это отталкивает, они осуждают меня, хейтят. Меня все это очень веселит», — заявила она.

Самое худшее в мире — это равнодушие, уверена Хлоповская. «Если тебя любят, это классно. Но если хейтят, это тоже в определенном смысле здорово. Ты вызываешь реакцию, людям есть до тебя дело», — объяснила жена раввина.

Свой характер собеседница «Мосленты» назвала «не очень удобным», она отметила, что у нее четко расставлены личные границы. «В целом люди привыкли, что со мной надо быть аккуратнее. Если что, я и послать могу», — сказала она.

«Я испытываю некоторое давление со стороны общества, и оно периодически меня утомляет. Но для меня это вполне посильная нагрузка. Я нормально себя ощущаю», — заключила Хлоповская.

Ранее супруга известного московского священника Николая Бабкина рассказала об отношении родных к ее браку. «Они понимали: если я что-то выбираю, это всегда всерьез и надолго», — заявила она.