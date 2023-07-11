Перечислены правила поиска подходящего парфюма

Правила поиска подходящего парфюма перечислила «Мосленте» незрячий парфюмер бренда Pure Sense Анастасия Вислобокова. Она заявила, что вопреки распространенному заблуждению любимый аромат можно чувствовать на себе.

«Раньше были мифы о том, что если вы духи на себе чувствуете, то это не ваши духи, а если не чувствуете, то ваши, сто процентов. Это полная ерунда, потому что мы покупаем духи для радости, чтобы было приятно нам», — заявила эксперт.

При выборе парфюма Вислобокова посоветовала тестировать духи вне магазина перед покупкой. Запах нужно нанести на кожу и походить с ним какое-то время. Лучше всего взять в магазине пробник аромата и принять решение через пару дней, отметила парфюмер.

Для того чтобы лучше разбираться в ароматах, эксперт порекомендовала вести «ароматный дневник». «Я советую начать раскладывать на оттенки те привычные бытовые запахи, к которым вы, казалось бы, уже привыкли. Услышать разные составляющие в запахе фрукта, ягоды или чего-то еще. Можно научиться различать множество оттенков, если тренироваться, раскладывать, фантазировать, чем это может пахнуть», — пояснила она.

Ранее парфюмер назвала главную ошибку мужчин при использовании духов и одеколонов. Она отметила, большинство мужчин пахнут одинаково, потому что носят то, что кто-то подарил, или то, что первое попалось под руку в магазине.