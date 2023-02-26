Московский священник перечислил полезные правила Прощеного воскресенья

Полезные правила Прощеного воскресенья перечислил в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин.

«Сегодня нам стыдно попросить прощения даже у самых близких. Еще сложнее просить прощения у своих детей. Взрослые привыкают говорить с детьми как с недорослями с позиции "я прав, потому что старше тебя". А тут прощения просят, да еще и непонятно за что. Точка невозврата — это страх родителей признавать свои грехи перед детьми», — заметил он.

По мнению Бабкина, в Прощеное воскресенье многие люди извиняются «ради галочки». Большое количество человек поступают еще хуже, отправляя открытки в мессенджер.

«Часто извиняются ради себя или из-за чувства вины. Хочется быть "правильным" верующим и оставаться хорошим в глазах других. Человек боится, что про него плохо подумают, но сам он не станет лучше про тебя думать, сказав бездушное "прости". Извиняться стыдно, но раскаяние освобождает из паутины лжи и самообмана. Даже дышится легче! Поэтому так важно не только молиться, но и открыто признавать свои ошибки и раскаиваться друг перед другом», — объяснил клирик.

Священник назвал простые правила на Прощеное воскресенье, которые принесут пользу для души. В первую очередь, по его словам, не стоит извиняться перед всеми подряд и рассылать «нелепые картинки». «Прощеное воскресенье — это не день извинений, а прощение чужих долгов», — подчеркнул он.

Второе правило — признаваться в том, что обидели кого-то, причинили кому-то боль. Этим людям стоит позвонить или написать. Если они не простят — это не так важно, главное, чтобы обидчик признал вину.

«Не вываливай свои грехи на ближнего. Если просто плохо думал о человеке — ничего не говори. Ты и так уже все понял. Человеку ни к чему знать про твои дурные мысли и подозрения, этим только испортишь с ним отношения», — привел клирик третье правило.

Ранее Бабкин раскрыл главную причину ссор мужей с женами. По его мнению, дело упирается не в излишнюю эмоциональность и даже не в обман.