Нарколог перечислил правила употребления алкоголя за новогодним столом

Правила употребления алкоголя на новогодних застольях перечислил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Безопасных доз спиртного не существует, самый главный совет — не пить вовсе. Но, если вы все же планируете поднять бокал за новогодним столом, стоит придерживаться некоторых правил, которые снизят риски для здоровья», — призвал Холдин.

Нарколог посоветовал запивать каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, чтобы избежать обезвоживания и снизить градус напитка. Вино, по его словам, можно разбавлять водой, другой вариант — добавлять в него лед.

«Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поешьте. Выбирайте для этого сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки», — порекомендовал специалист.

От напитков с пузырьками лучше отказаться. Дело в том, что углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь и усиливает опьянение, объяснил Холдин.

Нарколог также отметил, что стоит воздержаться от курения. «Алкоголь в сочетании с никотином оказывают двойную нагрузку на организм, а значит, плохое самочувствие наутро вам будет обеспечено», — сказал он.

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