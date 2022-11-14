Бизнес-коуч назвала три правила успешного предпринимателя

Три правила успешного предпринимателя назвала в беседе с «Мослентой» управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч Вера Фишингер.

«Всех предпринимателей объединяет одно — способ мышления. Кто-то уже с детства проявляет характер поведения, свойственный бизнесменам, а кто-то развивает его в течение жизни. Если вы решили стать предпринимателем, стоит взять на вооружение принципы построения успешного бизнеса», — заявила она.

Для достижения успеха предпринимателю следует испытывать «интеллектуальный голод», прокачивать свое мышление, чтобы быть способным менять обстоятельства жизни, отметила Фишингер. «Постоянно изучайте что-то новое, смотрите шире на мир. Изучайте чужие истории, обогащайтесь опытом других людей, перерабатывая полученную информацию под себя: создавайте собственную стратегию, которая подходит именно вам, вашему темпераменту и обстоятельствам жизни», — порекомендовала она.

Второй принцип — анализировать свои успехи и строить планы, продолжила собеседница «Мосленты». Нужно каждый день сравнивать себя вчерашнего с сегодняшним: что уже улучшилось, а где нужно подтянуть навыки. «Критиковать легко, но не забывайте себя хвалить! Вносите коррективы в план действий на основе объективного анализа. Продумывайте долгосрочную стратегию: на пять, десять, а лучше на 15 лет вперед», — посоветовала бизнес-коуч.

По словам специалиста, важно научиться расставлять приоритеты и определять ключевую задачу, даже если кажется, что можно справиться со всеми задуманными делами. «Концентрируйтесь на главном — тогда вы получите максимальный результат, так как направите на достижение цели всю свою энергию и внимание», — подчеркнула она.

Третий принцип — научиться трансформировать негатив в позитив. «Не бойтесь совершать ошибки, получать отказы, слышать критику в свою адрес, терпеть неудачи. Не будучи способным идти вперед после всего перечисленного, вы не сможете добиться успеха в предпринимательстве и превратить свое дело в прибыльный бизнес», — пояснила Фишингер.

Негативный опыт — это обучение, ценные подсказки о том, как делать не надо. Единственный конструктивный путь: возвращаться ко второму пункту, не сдаваться, пробовать, добавила она.

«Важно помнить, что бизнес — это командная игра. Развивайтесь сами и делитесь полученными знаниями с другими людьми. Создавайте сильные команды — вместе вы всегда добьетесь большего успеха, чем в одиночку», — сказала собеседница «Мосленты».

Ранее Фишингер перечислила влияющие на репутацию нюансы внешнего вида. Ошибки в образе и невнимание к деталям, по словам коуча, могут создать ложное первое впечатление о нем.