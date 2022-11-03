Бизнес-коуч перечислила влияющие на репутацию нюансы внешнего вида

Нюансы внешнего вида, которые могут повлиять на репутацию, перечислила в беседе с «Мослентой» управляющая косметологической клиники, бизнес-коуч Вера Фишингер.

«Внешний вид человека способен как расположить к себе потенциального работодателя, клиента или партнера, так и оттолкнуть его», — заявила эксперт. Она уточнила, что часто у людей, несмотря на их усилия и действительно отличные навыки и знания, возникают сложности с продвижением по карьерной лестнице именно из-за проблем с самопрезентацией.

Ошибки во внешнем образе и невнимание к деталям, по словам коуча, могут создать ложное первое впечатление, в связи с чем репутация человека «просядет».

По словам Фишингер, для успешной карьеры нужно поработать над следующими моментами: жестами, стилем речи, прической, ухоженностью всего облика, осанкой. «В таком деле не бывает мелочей, поэтому следует тщательно продумать свой стиль», — пояснила собеседница «Мосленты».

Бьюти-эксперт порекомендовала следить за опрятностью и стилем своей одежды и обуви, а также за здоровьем кожи лица. «Если с последним есть проблемы, следует пользоваться тональными средствами или пудрой, чтобы замаскировать несовершенства. При необходимости — посетить косметолога, пройти курс лечения», — сказала она.

Важны приятный запах изо рта, чистота тела, добавила Фишингер, а также соответствие должности и образа: внешний вид должен быть на уровне тех людей, в круг которых человек стремится попасть.

«Улыбайтесь и будьте доброжелательны. Учитывайте эти нюансы, и вам будет легче достичь поставленных целей», — заключила собеседница «Мосленты».

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