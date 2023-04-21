Финансист назвала идеальную сумму денежной подушки безопасности

О денежной подушке безопасности высказалась в беседе с «Мослентой» частный инвестор, финансовый аналитик и консультант Анастасия Аксенова.

«Финансовая подушка — важный элемент вашего стабильного будущего. Пока она не сформирована, не рекомендуется начинать инвестировать и формировать капитал», — отметила эксперт.

Аксенова уточнила, что идеальная финансовая подушка должна равняться сумме обязательных трат за 6-12 месяцев. «Это запасной фонд, который вы сможете использовать в случае возникновения экстренной ситуации или потери работы», — пояснила она.

Хранить денежную подушку безопасности финансист порекомендовала в национальной валюте. Желающим обменять сбережения на иностранную валюту, она посоветовала сделать это не более чем с 30 процентами капитала.