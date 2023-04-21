Финансист назвала идеальную сумму денежной подушки безопасности
Инвестор Аксенова назвала идеальной финансовой подушкой сумму обязательных трат за год.
О денежной подушке безопасности высказалась в беседе с «Мослентой» частный инвестор, финансовый аналитик и консультант Анастасия Аксенова.
«Финансовая подушка — важный элемент вашего стабильного будущего. Пока она не сформирована, не рекомендуется начинать инвестировать и формировать капитал», — отметила эксперт.
Аксенова уточнила, что идеальная финансовая подушка должна равняться сумме обязательных трат за 6-12 месяцев. «Это запасной фонд, который вы сможете использовать в случае возникновения экстренной ситуации или потери работы», — пояснила она.
Хранить денежную подушку безопасности финансист порекомендовала в национальной валюте. Желающим обменять сбережения на иностранную валюту, она посоветовала сделать это не более чем с 30 процентами капитала.
Лучше всего хранить деньги на накопительном счете, чтобы в любой момент получить к ним доступ. В то же время сумма будет хоть и немного, но увеличиваться за счет процентов
«Деньги из финансовой подушки не инвестируются, так как критически важно, чтобы они хранились без риска потери. Важно помнить: если вы по каким-то причинам потратили часть или всю финансовую подушку, нужно постараться восполнить эту потерю в кратчайшие сроки», — отметила Аксенова.
Имея финансовую подушку, можно чувствовать себя спокойнее и увереннее, а любая экстренная ситуация не заставит нервничать, изменять свой привычный образ жизни и залезать в долги, подчеркнула специалист.
«В критической ситуации вы сразу сможете начать действовать, а не тратить время на поиск денег», — сказала она.
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