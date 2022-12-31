Россиянам напомнили правила запуска фейерверков

Правила запуска фейерверков в новогодние праздники напомнила «Мосленте» юрист Елена Пономарева.

Эксперт предупредила россиян, что пиротехнику нельзя использовать в крытых пространствах, на крыше, балконе и лоджии выступающего фасада здания, на сценах, стадионах и спортплощадках. Кроме того, фейерверки запрещено запускать время митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, на территориях объектов культурного наследия и на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов.

«Разрешается запускать фейерверки в специально оборудованных и предназначенных для запуска пиротехники площадках. Необходимо предварительно убедиться, что рядом нет деревьев, линий электропередач. Следует запускать фейерверки вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками», — перечислила разрешенные места юрист.

Если запуск салюта произошел в неположенном месте и привел к порче чужого имущества, нарушителя могут привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих виновному может грозить уголовная ответственность, подчеркнула Пономарева.

Ранее россияне высказали свое отношение к фейерверкам в новогоднюю ночь. В том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, признался каждый четвертый опрошенный.