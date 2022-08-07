Хирург перечислил основные правила застолий

Отказ от злоупотребления алкоголем, жирной, жареной и копченой пищей назвал основными правилами обильных застолий заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Артем Косов. Рекомендации передала «Мосленте» пресс-служба областного Минздрава.

«Зачастую после застолий к нам поступают пациенты с панкреонекрозом. Это грозное осложнение острого панкреатита, суть которого заключается в омертвлении ткани поджелудочной железы. И в большинстве своем на больничной койке оказываются молодые здоровые мужчины — те самые «богатыри», способные за раз съесть быка», — предупредил врач.

Среди опасных последствий застолий хирург перечислил также болезни печени, почек, пищевода, поджелудочной железы, сердца и других органов.

«Нельзя оставить без внимания и влияние алкоголя на самый большой орган человека — кожу. Злоупотребление алкоголем изменяет эластичность кожи, снижается способность клеток эпидермиса к регенерации, возникают сухость и шелушение», — объяснил Косов.

Врач призвал россиян внимательно относиться к своему рациону питания: не переедать и отказаться от злоупотребления алкогольными напитками любого вида.

Ранее способ сохранить фигуру после застолий раскрыла диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.