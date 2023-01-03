Психолог перечислила правила жизни «с чистого листа»

Правила, как начать жизнь «с чистого листа», перечислила «Мосленте» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. По ее словам, иногда в жизни происходят ситуации, которые хочется забыть и больше не возвращаться к прошлому.

«Чтобы сделать шаг в новую жизнь, обязательно нужно прописать благодарности тем событиям, которые дали возможность быть в той точке, где вы находитесь сейчас. Второй шаг — четко понять свои цели и новые ценности. Можно взять второй лист бумаги и написать 100 желаний на новую жизнь», — сказала она.

В этом списке следует выделить три глобальных цели, отмечает эксперт. Кроме того, необходимо составить план на ближайшие пять лет, год, месяц, неделю — так проще будет строить свою жизнь, опираясь на конкретные ориентиры, уточнила Хадарцева.

«Третье, что необходимо сделать — завести как минимум три новые привычки. Это может быть прогулка перед сном, регулярные занятия спортом, какая-то здоровая традиция, например, жизнь без сахара. Можно начать учить иностранный язык. Новая привычка зафиксирует в вашем мозгу курс на обновление», — добавила она.

В последнем пункте психолог рекомендует избавиться от всего старого вокруг себя: выбросить ненужные вещи, сделать перестановку в доме или даже переехать и завести совершенно новый круг знакомства.

Ранее кандидат психологических наук Татьяна Попова посоветовала отказаться от идеи начинать «новую жизнь» с понедельника.