Праздник по случаю дня рождения закончился смертью двух человек в Подмосковье

Во время застолья между гостями произошел конфликт, после чего один из них взял в руки нож и нанес удары сначала женщине, а потом имениннику.den-rozhdeniia-v-podmoskove-zakonchilsia-ubiistvom-zhenshchiny-i-imeninnika), гость Взарезал женщину и 43-летнего именинника в ночь на четверг, 23 марта.

Стало известно, что во время застолья между гостями произошел конфликт, после чего один из них взял в руки нож и нанес удары сначала женщине, а потом имениннику.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Приехавшие на место работники скорой приняли решение экстренно госпитализировать пострадавшего, но мужчина скончался по дороге.

Правоохранителям удалось задержать убийцу. Сообщается, что ранее он уже был судим.

По информации MK.RU, погибший именинник был судим по статье 131 УК РФ («Изнасилование»), погибшая гостья по статье 228 УК («Сбыт наркотиков»), а сам убийца был судим по статье 102 УК РФ(«Убийство», еще по старому кодексу, действовавшему в 90-е годы).

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