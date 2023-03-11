Экс-бойфренд зарезал школьницу в Подмосковье

В машине скорой помощи умерла 15-летняя школьница в подмосковном Подольске, передает РЕН ТВ. Предположительно, девушку зарезал экс-бойфренд.

По данным телеканала, в пятницу, 10 марта, подростка с ножевым ранением шеи обнаружила на кухне в их доме соседка. Девушка лежала в луже крови и не двигалась. Соседка вызвала скорую, но до медучреждения пострадавшую не довезли: она скончалась в дороге.

По словам источника РЕН ТВ, виновником смерти школьницы может являться ее бывший совершеннолетний возлюбленный. Местонахождение молодого человека пока не известно, правоохранители занимаются его поисками. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным Shot, девятиклассницу обнаружили вернувшиеся с работы родители, на ее шее было множество колото-резаных ран. Незадолго до этого в гости к школьнице заходил ее 18-летний бывший, они поссорились. В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил ее ножом. По сообщению родителей, подозреваемый задержан. Он является безработным и ранее не был судим.

Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы мужчина 1968 года рождения зарезал собутыльницу 1969 года рождения.