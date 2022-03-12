Названы самые популярные у московских школьников предметы для сдачи ЕГЭ. Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Так, в число наиболее востребованных дисциплин в 2022 году вошли английский язык, обществознание и информатика. Первые две, отметила заммэра, остаются самыми распространенными у одиннадцатиклассников из года в год. На этот раз обществознание выбрала половина выпускников, а английский — 34 процента.

«Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч учащихся — почти на две тысячи больше, чем в 2021-м. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся ИТ-классов», — объяснила Ракова.

Заместитель мэра добавила, что в современных столичных ИТ-классах школьники изучают информационную безопасность, программирование, технологии искусственного интеллекта. Более того, во время занятий можно поработать над проектами вместе с учеными, познакомиться с деятельностью ведущих российских ИТ-компаний.

Ранее москвичей удивили стенды с рекламой дополнительного образования в школах.