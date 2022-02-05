Москвичей удивили стенды с рекламой дополнительного образования в школах

Жительница столицы опубликовала в Facebook-сообществе «Москва моя» снимок стенда с рекламой дополнительного образования, размещенный в одной из городских школ.

На фотографии изображена стеклянная доска с надписью «Дополнительное образование». Ниже в файлах закреплены четыре QR-кода, на которые нужно навести смартфон, чтобы на нем отобразилась информация.

Подписчики сообщества удивились такому формату рекламы. «Когда я училась в школе, сама записывалась на все кружки, благо они были бесплатные. Сейчас дети что должны понять из этого стенда? Это так школа борется с тем, чтобы дети не сидели в гаджетах?», «Будущее все туманнее», «Креативщики», — прокомментировали юзеры.

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