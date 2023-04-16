Раскрыты основные предпочтения россиян в выборе врачей

Основные предпочтения россиян в выборе врачей были раскрыты в ходе совместного опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие», результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты».

«Четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых и близких, 15 процентов — по территориальному признаку, чтобы было ближе к дому или работе. Еще 12 процентов изучают отзывы в интернете, чтобы найти нужного специалиста», — говорится в исследовании.

28 процентов респондентов признались, что у них есть негативный опыт лечения, поэтому теперь они выбирают докторов очень трепетно. При этом главными признаками профессионализма врача 29 процентов опрошенных считает его квалификацию, 25 процентов — большой опыт работы, и 12 процентов — плотную запись на прием.

Почти 40 процентов указали, что чем старше врач, тем он опытнее. Для 36 процентов возраст врача не имеет значения. Пол доктора для 40 процентов также не играет никакой роли, однако треть опрошенных признались, что выберут в качестве лечащего врача женщину.

38 процентов россиян признались, что не пойдут к специалисту, если он не понравился им по фото. Кроме того, многие перед приемом читают отзывы о враче, к которому планируют идти. 30 процентов делают это всегда, а 45 процентов — время от времени.

При этом почт половина опрошенных признались, что если найдут негативные отзывы о работе врача в интернете, то точно не пойдут к нему на прием, а треть респондентов отменят запись, если будет какая-то альтернатива. Если врач устроит респондентов полностью, 38 процентов опрошенных будут ходить к нему постоянно.

Ранее москвичи признались в страхе перед врачами трех направлений.