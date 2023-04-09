Москвичи признались в страхе перед врачами трех направлений

39 процентов москвичей признались, что боятся ходить к врачам. Результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», есть в распоряжении «Мосленты».

Наибольший страх у жителей столицы вызывают врачи трех направлений: 18 процентов опрошенных назвали онкологов, 17 процентов — стоматологов, 15 процентов признались, что боятся посещать хирургов. Еще 10 процентов опасаются посещать гастроэнтерологов. У 61 процента москвичей фобия на врачей появилась уже во взрослом возрасте.

33 процента из тех, кто боится врачей, признались, что из-за страха оттягивали приемы с медицинскими манипуляциями, а 28 процентов ждали, что все «пройдет само». При этом почти половина опрошенных не смогли ответить на вопрос, чего именно они боятся. Для остальных причинами страха являются возможный диагноз, его последствия и возможная боль.

Из медицинских процедур жители столицы больше всего боятся хирургических операций — 21 процент, гинекологических/урологических манипуляций — 18 процентов, стоматологических процедур — 15 процентов, общей анестезии или наркоза — 15 процентов, гастроскопии — 6 процентов.

При этом каждого десятого респондента пугают не сами медицинские манипуляции, а цена лечения.

Ранее москвичи признались в страхе потерять работу из-за искусственного интеллекта.