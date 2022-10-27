Стало известно о пророческом предсказании для Ксении Собчак

«В ближайшие три месяца у тебя грядут проблемы с законодательством. Причем от какого-то серьезного объединения», — говорит на видео Белоцерковская.

В предсказании журналистки по картам таро звучало, что проблемы у Собчак будут и с деньгами, и с законом, но разобраться с ними якобы поможет могущественный мужчина — при раскладе ей выпала карта «Император».

Ранее стало известно об аресте коммерческого директора телеведущей и ее побеге из страны — Собчак после соответствующих новостей заметили на пересечении белорусско-литовской границы. Сама журналистка пока воздерживается от комментариев о своем отъезде из России.