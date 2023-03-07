Блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу предъявлены обвинения

Обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом предъявлены российской телеведущей, блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему, сообщает прокуратура Москвы.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа», — говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного органа, индивидуальный предприниматель Чекалина во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на 311 миллионов рублей.

Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере»), а Артему Чекалину — по части 5 статьи 33 — части 2 статьи 198 («Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов») УК России.

«Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате уклонения от уплаты налогов, находятся на контроле в прокуратуре Москвы», — сообщил надзорный орган.

Ранее при обыске по этому делу были изъяты восемь золотых слитков 999-й пробы.