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17:29, 07 марта 2023
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Блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу предъявлены обвинения

Прокуратура: Супругам Чекалиным предъявлены обвинения в неуплате налогов.

Блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу предъявлены обвинения
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом предъявлены российской телеведущей, блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему, сообщает прокуратура Москвы.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа», — говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного органа, индивидуальный предприниматель Чекалина во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на 311 миллионов рублей.

Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере»), а Артему Чекалину — по части 5 статьи 33 — части 2 статьи 198 («Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов») УК России.

«Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате уклонения от уплаты налогов, находятся на контроле в прокуратуре Москвы», — сообщил надзорный орган.

Ранее при обыске по этому делу были изъяты восемь золотых слитков 999-й пробы.

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