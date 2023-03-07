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11:58, 07 марта 2023
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При обысках в доме блогеров Чекалиных нашли золотые слитки

В доме блогерши Лерчек обнаружили восемь килограммов чистого золота.

При обысках в доме блогеров Чекалиных нашли золотые слитки

При обысках в доме блогеров Чекалиных нашли золотые слитки и десяток паспортов, сообщает Mash.

Всего обнаружено восемь слитков чистого золота 999-й пробы. Они весят по одному килограмму. Согласно курсу Центробанка, каждый стоит почти 4,5 миллиона рублей. Кроме того, в доме найдены паспорт США и около 10 паспортов РФ.

Ранее сообщалось, что в доме известной актрисы прошли обыски. Уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом возбуждено в отношении российской спортсменки, актрисы, блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей.

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