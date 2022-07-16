Преемник Марка Захарова поделился впечатлениями от оставленного ему наследия

Впечатлениями от оставленного ему наследия с «Мослентой» поделился преемник режиссера Марка Захарова, новый главреж столичного театра «Ленком» Алексей Франдетти.

«Я прихожу на место человека, фанатом которого я всегда был, есть и останусь. Наследие Захарова — это не какие-то бронзовые регалии, а очень крутые, качественные и смелые спектакли», — заявил Франдетти.

Главный режиссер «Ленкома» признался, что предложение занять столь почетную должность стало для него большой неожиданностью, но он согласился не раздумывая.

О назначении Франдетти главным режиссером «Ленкома» стало известно 6 июля. За его кандидатуру творческий совет театра проголосовал единогласно.