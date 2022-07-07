Преемник Марка Захарова отреагировал на свое назначение

Преемник режиссера Марка Захарова, новый главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти в разговоре с «Мослентой» отреагировал на свое назначение. Он отметил, что пока не вступил в должность официально.

«Жду официального назначения от Департамента культуры Москвы. После этого готов давать комментарии», — сообщил режиссер.

В среду, 6 июля, директор театра Марк Варшавер заявил, что Франдетти выбран главным режиссером «Ленкома». «Сегодня мы провели творческий совет директора театра, собрались наши ведущие артисты, народные артисты, почти все были за редким исключением. И я доложил ситуацию творческому совету, где все единогласно проголосовали за то, чтобы пригласить Алексея Франдетти в качестве главного режиссера», — цитирует Варшавера ТАСС. По его словам, с Франдетти заключается срочный трудовой договор на год.

Экс-худрук «Ленкома» Марк Захаров, занимавший должность главного режиссера театра с 1990 года, умер на 86-м году жизни в сентябре 2019 года. Причиной смерти стало второе воспаление легких.