Перечислены преимущества молодого картофеля перед старым

Преимущества молодого картофеля перед старым перечислил в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ имени Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.

«Молодой картофель по сравнению со старым, прошлогодним, имеет низкое содержание сухого вещества и крахмала в клубнях, клубни у него более водянистые. Также молодой картофель содержит примерно в два раза больше витамина C», — заявил эксперт. По его словам, в раннем картофеле может наблюдаться повышенное содержание нитратов, но, как правило, предельно допустимая концентрация не нарушается.

Мальцев добавил, что молодой картофель больше подходит для жарки, в то время как пюре лучше готовить из прошлогодних клубней. «Обычно ранний картофель хорошо идет на салаты и для жарки на сковороде. В случае же со старым картофелем это обычно не так: при жарке он становится темным, подгорелым, к тому же в нем образуется больше акриламида — потенциально канцерогенного вещества. Старый картофель хорошо идет на пюре за счет большого содержания крахмала», — объяснил специалист.

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