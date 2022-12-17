Известный актер назвал преимущества Москвы перед другими городами страны

Преимущества Москвы перед другими городами страны назвал в беседе с «Москвич Mag» известный актер Владимир Епифанцев. Звезда сериала «Чингачгук» признался, что в целом достаточно прохладно относится к родному городу.

«Единственное, чем мне нравится Москва, — это тем, что здесь магазины лучше, чем в любых других городах России. Здесь гораздо больше полезных людей и крутых ресторанов. По возможностям и услугам Москву называют городом "диявола". Здесь можно получить все, что ты захочешь, и так же быстро все потерять», — поделился мыслями он.

Гулять по Москве Епифанцев не любит, городскую архитектуру он считает безвкусной. «Но при этом в Москве я себя чувствую комфортнее, чем где-либо на Земле. Вот так странно получается», — сказал актер.

Ранее Москву с другими мегаполисами мира сравнил известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов. Он отметил, что в российской столице можно в любой момент пойти в ресторан и магазины здесь всегда открыты.